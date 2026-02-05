Поэтическая программа «Рави Пишет». Рави Пишет с новой программой и впервые — в составе полного бенда в Ростове. Сердце дракона бьётся. Сердце дракона кричит. Сердце дракона смеётся. Сердце дракона стучит! Поэтесса Таня Равилова и её проект «Рави Пишет» представляют новую программу «Сердце дракона» — о страсти к жизни, о вере в себя, о смелости расправить крылья. О том, как приручить и полюбить своего внутреннего дракона. По традиции, концерты «Рави Пишет» — это настоящий поэтический рок-н-ролл! Интерактивный диалог со зрителями, смех, слёзы и, конечно, живая музыка в исполнении композитора Andy Kay. В программе будут и уже полюбившиеся стихи («хорошими жёнами», «мама кричит», «а ты чего себя так не любишь» и др.), и совершенно новые работы проекта. Тебя ждёт одно отделение и 30-минутная автограф и фотосессия с поэтессой.