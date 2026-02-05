ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Ростов-на-Дону
  2. События

Сердце Дракона

Дом офицеров Южного военного округа, Будённовский проспект, 34

Начало:

Завершение:

от 2700₽ до 3000₽
Возраст 0+
Выставки
Концерты

Про событие

Поэтическая программа «Рави Пишет». Рави Пишет с новой программой и впервые — в составе полного бенда в Ростове. Сердце дракона бьётся. Сердце дракона кричит. Сердце дракона смеётся. Сердце дракона стучит! Поэтесса Таня Равилова и её проект «Рави Пишет» представляют новую программу «Сердце дракона» — о страсти к жизни, о вере в себя, о смелости расправить крылья. О том, как приручить и полюбить своего внутреннего дракона. По традиции, концерты «Рави Пишет» — это настоящий поэтический рок-н-ролл! Интерактивный диалог со зрителями, смех, слёзы и, конечно, живая музыка в исполнении композитора Andy Kay. В программе будут и уже полюбившиеся стихи («хорошими жёнами», «мама кричит», «а ты чего себя так не любишь» и др.), и совершенно новые работы проекта. Тебя ждёт одно отделение и 30-минутная автограф и фотосессия с поэтессой.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

ДМЦ
ДМЦ

от 1600₽

Шоу виртуозов. Симфонический оркестр Майкла Джексона
Шоу виртуозов. Симфонический оркестр Майкла Джексона

от 2000₽

Шоу саундтреков «Оскароносное путешествие: от Титаника до Крестного отца»
Шоу саундтреков «Оскароносное путешествие: от Титаника до Крестного отца»

от 2000₽

Кино при свечах «Завтрак у Тиффани»
Кино при свечах «Завтрак у Тиффани»

от 1000₽

Культограм: Музыка в кино
Культограм: Музыка в кино

3200₽

Культограм: Музыка кино
Культограм: Музыка кино

3200₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста