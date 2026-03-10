Семеро комиков на одной сцене со своими лучшими шутками. Выступают: Ведущий — Александр Смирнов (участник шоу "Открытый микрофон" на ТНТ, участник шоу "Битва за время" эксклюзивно для ВК Видео) Дмитрий Егоров (участник шоу "Open Mic" эксклюзивно для ВК Видео) Вячеслав Романенко (участник шоу "Открытый микрофон" на ТНТ, участник двух сезонов шоу "Open Mic" эксклюзивно для ВК Видео) Егор Парамонов Фарид Гасанов (участник шоу "STAND UP" на ТНТ, участник шоу "Открытый микрофон" на ТНТ, участник шоу "КСТАТИ") Влад Возий (участник двух сезонов шоу "Open Mic" и "Money Mic" эксклюзивно для ВК Видео) Екатерина Могилевская (участница шоу "Открытый микрофон" на ТНТ)