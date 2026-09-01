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[отменено] Саундтреки при свечах с АСО-оркестром

ДК «Ростсельмаш», улица 1-й Конной Армии, 8

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Завершение:

от 1500₽ до 2900₽
Возраст 6+
Концерты

Про событие

Представь: в зале гаснет свет. Вокруг мерцают сотни свечей. Раздаются первые ноты — и в одно мгновение ты снова переживаешь самые яркие сцены любимых фильмов. Сердце начинает биться чаще, по коже бегут мурашки, а музыка полностью захватывает твоё внимание. Это не просто концерт. Это вечер, который останется с тобой надолго. Концерт «Эйнауди Л., Циммер Х. Саундтреки при свечах с АСО-оркестром» — вечер, где каждая мелодия станет путешествием в мир самых ярких кинематографических эмоций. В живом исполнении симфонического оркестра прозвучат легендарные саундтреки из фильмов «1+1», «Интерстеллар», «Пираты Карибского моря» и других мировых кинохитов. Это музыка, которая покорила миллионы сердец и стала неотъемлемой частью великих историй.

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