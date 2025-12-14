Saluki — артист и один из самых известных саунд-продюсеров отечественной хип-хоп индустрии. Его песни — это музыка хаоса и бесконечных поисков себя, усиленная битмейкерским вниманием к деталям. В 2023 году Арсений выпустил «Wild Ea$t» — один из главных альбомов прошлого года — и погрузил слушателей в атмосферу дикого востока. В июне 2024 состоялся релиз «beach rock hotel» — летнего дополнения к «Wild Ea$t» с сёрф-роком, блюзом и другими экспериментами со звуком. 15 ноября 2024 года состоялась презентация bolshie kurtki — альбома жесткой маскулинности и взросления, с целой обоймой блокбастеров и имён. Новая глава творчества артиста получила название euphoria и именно в мир эйфории saluki собирается погрузить своих слушателей уже в самое ближайшее время. Тур стартует с конца ноября, и в нём ты сможешь услышать не только лучшие треки из предыдущих альбомов saluki, но и эксклюзивный материал.