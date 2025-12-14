ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Ростов-на-Дону
  2. События

Saluki

Кроп Арена
проспект Шолохова, 270/1

Начало:

Завершение:

от 2600₽ до 3700₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Saluki — артист и один из самых известных саунд-продюсеров отечественной хип-хоп индустрии. Его песни — это музыка хаоса и бесконечных поисков себя, усиленная битмейкерским вниманием к деталям. В 2023 году Арсений выпустил «Wild Ea$t» — один из главных альбомов прошлого года — и погрузил слушателей в атмосферу дикого востока. В июне 2024 состоялся релиз «beach rock hotel» — летнего дополнения к «Wild Ea$t» с сёрф-роком, блюзом и другими экспериментами со звуком. 15 ноября 2024 года состоялась презентация bolshie kurtki — альбома жесткой маскулинности и взросления, с целой обоймой блокбастеров и имён. Новая глава творчества артиста получила название euphoria и именно в мир эйфории saluki собирается погрузить своих слушателей уже в самое ближайшее время. Тур стартует с конца ноября, и в нём ты сможешь услышать не только лучшие треки из предыдущих альбомов saluki, но и эксклюзивный материал.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

ДМЦ
ДМЦ

от 1600₽

Шоу виртуозов. Симфонический оркестр Майкла Джексона
Шоу виртуозов. Симфонический оркестр Майкла Джексона

от 2000₽

Шоу саундтреков «Оскароносное путешествие: от Титаника до Крестного отца»
Шоу саундтреков «Оскароносное путешествие: от Титаника до Крестного отца»

от 2000₽

Кино при свечах «Завтрак у Тиффани»
Кино при свечах «Завтрак у Тиффани»

от 1000₽

Культограм: Музыка в кино
Культограм: Музыка в кино

3200₽

Культограм: Музыка кино
Культограм: Музыка кино

3200₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста