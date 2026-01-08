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Рождественский джаз

Esse Jazz Club, Красноармейская улица, 166

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от 500₽ до 800₽
Возраст 6+
Выставки
Концерты

Про событие

Концерт, где любимые рождественские мелодии зазвучат в новом, джазовом прочтении. Елена Лубяная, доцент кафедры эстрадно-джазовой музыки Ростовской государственной консерватории им. С. В. Рахманинова, кандидат искусствоведения и автор проекта «Джаз для нас», представит уникальную программу, в которой каждый аккорд наполнен духом праздника и волшебства. Что тебя ждёт: — Увлекательные рассказы о рождественских традициях мира, а так же история создания новогодних джазовых. — Знакомые рождественские композиции в джазовой обработке. — Профессиональное исполнение от талантливых. музыкантов. В программе прозвучат такие известные джазовые хиты как Let it's snow, Have yourself a merry little Christmas, My favorite things, Today a child is born on earth, Silent night, Santa Claus is coming to town, Carol of the bells и др.

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