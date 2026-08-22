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Роспись шопперов + кинопоказ

komvarand, улица 19-я Линия, 53А

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 16+
Кино
Мастер-классы

Про событие

В рамках чилаута представится возможность создать яркий и броский аксессуар, который не только будет приковывать внимание прохожих, но и греть промозлыми вечерами воспоминаниями о жарком лете. А ещё аксессуар практичный — в нём можно прятать не только воспоминания, но и обычные вещи. Во время чилаута работают специальными акриловыми красками по ткани, которые без труда можно закрепить в домашних условиях и наслаждаться своим шедевров долгие месяцы — при бережной стирке и годы. Также можно будет насладиться не только своим творчеством, но и чужим. Фоном крутят аниме «Ловцы забытых голосов» 2011 — добавит атмосферы уходящему летнему вечеру. В билет включены все необходимые материалы: кисти, различные краски, разбавитель, фартук, и даже сам шоппер. Ну и сопровождение на всех этапах. Бронировать себе место желательно заранее — в противном случае, не успеют закупить материалы для твоего участия. Билеты в ТГ

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