Спектакль о любви вне времени. Знаменитого французского драматурга Жана Ануя заслуженно считают одним из ведущих мастеров театра XX века: герои его пьес ищут смысл бытия в мире хаоса и абсурда, и если находят его, то — в любви. Какой бы она ни была, — счастливой, страстной или безнадёжной, — любовь оправдывает существование любого, даже самого отчаявшегося человека. В 1945 году Жан Ануй написал пьесу «Ромео и Жанетта», по которой Молодёжный театр создаёт спектакль о любви вне времени. Готовясь к свадьбе, Фредерик и Улия приехали в домик у моря, чтобы познакомиться с семьёй невесты. Страсть, вспыхнувшая между Фредериком и Жанеттой, сестрой Улии, придаёт этой истории масштаб настоящей древнегреческой трагедии, в которой всё происходит по воле рока. Режиссёр спектакля Олег Куликов выдерживает стилевое единство постановки, сценографии и актёрской игры в творческом сотрудничестве с художником Алексеем Паненковым и артистами Молодёжного театра.