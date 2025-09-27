Уникальное Караоке-Рок-Шоу с настоящим, живым оркестром и вокалистами ACO-Avatar Cinematic Orchestra. На концерте исполнят лучшие русские и зарубежные рок-хиты. Зал будет оборудован огромным экраном со словами. Приятный вечер с вокалистами и музыкантами оркестра-АСО.