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Рок-караоке-шоу с оркестром

ДК Ростсельмаш, улица 1-й Конной Армии, 8

Начало:

Завершение:

от 1550₽ до 2550₽
Возраст 6+
Концерты

Про событие

Уникальное Караоке-Рок-Шоу с настоящим, живым оркестром и вокалистами ACO-Avatar Cinematic Orchestra. На концерте исполнят лучшие русские и зарубежные рок-хиты. Зал будет оборудован огромным экраном со словами. Приятный вечер с вокалистами и музыкантами оркестра-АСО.

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