Рок-караоке-шоу с оркестром
ДК Ростсельмаш, улица 1-й Конной Армии, 8
Начало:
Завершение:
от 1550₽ до 2550₽
Возраст 6+
Концерты
Про событие
Уникальное Караоке-Рок-Шоу с настоящим, живым оркестром и вокалистами ACO-Avatar Cinematic Orchestra. На концерте исполнят лучшие русские и зарубежные рок-хиты. Зал будет оборудован огромным экраном со словами. Приятный вечер с вокалистами и музыкантами оркестра-АСО.
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