Рем Дигга
Кроп Арена, улица 14-я Линия, 84
Начало:
Завершение:
от 2200₽ до 4500₽
Возраст 16+
Концерты
Вечеринки
Про событие
В его творчестве сочетается проникновенная лирика и жесткие рифмы, в его битах - душа и мощный взрыв. Разный, но всегда честный, Роман исполнит все свои лучшие треки.
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