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Рем Дигга

Кроп Арена, улица 14-я Линия, 84

Начало:

Завершение:

от 2200₽ до 4500₽
Возраст 16+
Концерты
Вечеринки

Про событие

В его творчестве сочетается проникновенная лирика и жесткие рифмы, в его битах - душа и мощный взрыв. Разный, но всегда честный, Роман исполнит все свои лучшие треки.

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