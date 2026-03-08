Праздничный стендап
Московская улица, 57
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1200₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Праздничный стендап концерт для милых дам в Международный женский день. Лучшие шутки от топовых комиков — участников профессионального проекта «Стендап на ТНТ» Михаил Зубарев Максим Калашников Владимир Сычев Фарид Гасанов Артем Молдованов
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