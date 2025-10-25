Pra(Killa'Gramm)
Родня, Красноармейская улица, 33
Начало:
Завершение:
от 1300₽ до 3000₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Pra(Killa'Gramm) — независимый исполнитель, участник многих баттл площадок. Основатель underground движения #PDVLFIRMA. В программе твои любимые хиты и новые треки.
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