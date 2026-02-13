Это ночь, где ты можешь стать Барби или Кеном. Глянцевым. Холодным. Красивым. Свободным. Сначала ты танцуешь. Потом ловишь взгляд. Потом кто-то ловит тебя. А дальше — как пойдёт. В эту ночь можно: — встретить свою пластиковую любовь — уйти не одному — а весь день 14 февраля провести уже вместе Сначала ты отрываешься, а потом — завтраки, прогулки, поцелуи и тишина. Line-up: DRAMA showcase (Пермь) Драма — промо-группа, которая давно двигает андеграунд Урала: свои вечеринки, свой звук, своё сообщество. Не подстраиваются под сцену — формируют её. Везут сразу троих артистов: Cutrin Artem Reznik MCMXCII От ЛКМ: David Di Dashuluicha Yana Готовят мощную световую инсталляцию, чтобы ты выглядел так, как будто тебя создали специально для этой ночи. Место проведения: локацию объявят в день мероприятия