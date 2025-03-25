Самобытная и драйвовая панк-рок группа. Тур «15-летие группы». Казалось бы, только позавчера План Ломоносова собирались на первых репетициях и складывали первые аккорды в первые песни, да и названия ещё такого не было, а вот уже 15 лет, как они пишут альбомы, снимают клипы и колесят с концертами по всему миру. В честь Пятнадцатилетия «План Ломоносова» едет в тур. Музыканты дадут большие сольные концерты и порадуют тебя отличной, разнообразной программой, в которую войдут лучшие песни со всех альбомов, созданных за эти годы. Слэм, угар и море позитива гарантированы. Хой!