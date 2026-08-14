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Пика

Мёд, Красноармейская улица, 157

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от 1890₽ до 4500₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

«Патимейкер», «Четверг 4-го», «Come On!» и ещё бесконечное число хитов, покорившие тренды соц-сетей. Виталий — настоящий хит-мейкер покоривший сердца слушателей в легендарном 2017, благодаря его песням и трендам соц-сетей его творчество приобрело второе дыхание.

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