«Патимейкер», «Четверг 4-го», «Come On!» и ещё бесконечное число хитов, покорившие тренды соц-сетей. Виталий — настоящий хит-мейкер покоривший сердца слушателей в легендарном 2017, благодаря его песням и трендам соц-сетей его творчество приобрело второе дыхание.