Перформанс от Плейбэк-театра «Южный ветер». Порассуждать о своей жизни, окунуться в мир импровизации и прожить опыт воссоздания воспоминаний в формате театрального перформанса на сцене, в текущем моменте. В этот раз тема перформанса зашифрована в трёх знаках: 1+1 Это НЕ про арифметику, нет. Это — про встречи, отношения, ситуации, моменты... 1 + 1 = бесконечность смыслов. К сожалению, пока мы не нашли фотографии с этого события. Как только они появятся в сети, мы их обязательно сюда добавим :)