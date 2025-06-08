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Перформанс «1+1»

Открытый космос, переулок Семашко, 79

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

Перформанс от Плейбэк-театра «Южный ветер». Порассуждать о своей жизни, окунуться в мир импровизации и прожить опыт воссоздания воспоминаний в формате театрального перформанса на сцене, в текущем моменте. В этот раз тема перформанса зашифрована в трёх знаках: 1+1 Это НЕ про арифметику, нет. Это — про встречи, отношения, ситуации, моменты... 1 + 1 = бесконечность смыслов. К сожалению, пока мы не нашли фотографии с этого события. Как только они появятся в сети, мы их обязательно сюда добавим :)

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