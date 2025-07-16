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«Остров проклятых»: просмотр фильма на языке оригинала

Горизонт Cinema&Emotion
проспект Михаила Нагибина, 32Д/2

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450₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Горизонт ProArt – это специальный проект, где ценители авторского и интеллектуального кино могут насладиться картинами, отмеченными престижными фестивалями, работами выдающихся режиссёров, а также скрытыми жемчужинами мирового кинематографа. Показы на языке оригинала с русскими субтитрами. «Остров проклятых» — экранизация одноимённого романа Денниса Лихейна о расследовании загадочного исчезновения в лечебнице для душевнобольных преступников. В центре истории федеральный маршал с мрачным прошлым и его помощник, постепенно погружающиеся в пучину лжи, недомолвок и всё более безумных версий происходящего. 1954 год, федеральный маршал Тедди Дэниелс вместе с новым напарником прибывает на остров, где находится лечебница для душевнобольных преступников, чтобы расследовать исчезновение пациентки. Тедди беспокоит не только новое загадочное дело, но и постоянные кошмары из военного прошлого и боль от гибели жены. Чем больше он узнаёт об обитателях острова и методах лечения, тем больше начинает сомневаться — в правдивости показаний, в партнёре и даже в собственном рассудке…

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