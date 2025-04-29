Симфонические саундтреки из к/ф «Гарри Поттер» в исполнении камерного оркестра Sonorus. Гарри Поттер — величайший образец литературы и кино. Сотни миллионов людей не только видели знаменитый фильм, но и слышали гениальную музыку Джона Уильямса. Оскароносный композитор подарил нам шедевр на века. Его магические мелодии уже более двадцати лет околдовывают и детей и взрослых по всему миру. Оркестр молодых виртуозов Московской консерватории, а также лучшие саундтреки последних десятилетий. Полный набор струнных, деревянных и медных духовых максимально близко передадут атмосферу фильма. На их концерты ходят целыми семьями — идеальный повод провести вечер под лучшие произведения человечества.