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Оркестр CAGMO. Симфония Linkin Park при свечах

ДК «Ростсельмаш», улица 1-й Конной Армии, 8

Начало:

Завершение:

от 2300₽ до 4600₽
Возраст 6+
Концерты

Про событие

С Linkin Park знакомы даже те, кто не является поклонником жанра рок-музыки. Экспериментальное звучание и глубокие смыслы песен стали отражением эмоций миллионов слушателей по всему миру. Скоропостижный уход солиста Честера Беннингтона оставил глубокий след в сердце каждого поклонника группы. В память о кумире CAGMO представляет концертную программу «Симфония Линкин Парк при свечах». Новое прочтение любимых хитов в уникальных оркестровых аранжировках вызовет чувство ностальгии по прошедшему, но незабытому музыкальному пути группы и солиста Честера Беннингтона. В программе концерта: Numb, In The end, Faint, What I’ve Done, Bleed it Out и многие другие значимые композиции. Программа в исполнении фортепиано, струнных, флейты и ударных — это настоящий подарок для всех, кто хранит теплые воспоминания и скучает по одной из самых значимых рок-групп нулевых.

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