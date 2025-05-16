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Оркестр CAGMO: Симфония «Король и шут». Двойной концерт

ДК Ростсельмаш, улица 1-й Конной Армии, 8

Начало:

Завершение:

от 2300₽ до 5300₽
Возраст 6+
Стендап
Концерты

Про событие

CAGMO представляет новую объединенную программу, дающую уникальную возможность услышать сразу все фантастические баллады легендарной панк-рок группы «Король и Шут» в исполнении струнного оркестра и хора. Оркестровое звучание композиций оживит фантастические сюжеты песен и позволит окунуться в атмосферу «страшных сказок» и лирических баллад. В программу концерта входят все песни из предыдущих двух программ, включая «Кукла колдуна», «Дурак и молния», «Танец злобного гения», «Ели мясо мужики», «Лесник», «Прыгну со скалы», «Проклятый старый дом» и многие другие хиты, ставшие классикой русского рока.

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