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Оркестр CAGMO: саундтреки Ханса Циммера при свечах

Ростовская филармония, Большая Садовая улица, 170

Начало:

Завершение:

от 2300₽ до 4400₽
Возраст 6+
Концерты

Про событие

В исполнении струнного оркестра CAGMO прозвучат лучшие саундтреки композитора. Оригинальное звучание композиций, подчеркивающее авторский стиль Ханса Циммера, передаст атмосферу любимых фильмов. Концертная программа «Саундтреки Ханса Циммера при свечах» объединила в себе захватывающие мелодии из популярных анимационных фильмов и культовых кинокартин, таких как: «Интерстеллар», «Дюна», «Король Лев», «Пираты Карибского моря», «Кунг-фу Панда», «Начало», «Код да Винчи: Ангелы и Демоны», «Звонок», «Шерлок Холмс», «Гладиатор».

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