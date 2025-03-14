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Оркестр CAGMO. Саундтреки Эйнауди. Концерт при свечах

ДК «Ростсельмаш», улица 1-й Конной Армии, 8

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от 2300₽ до 4600₽
Возраст 6+
Концерты

Про событие

Людовико Эйнауди — знаменитый итальянский композитор и пианист, один из самых выдающихся представителей современной классической музыки и автор саундтреков к таким популярным фильмам, как: «1+1», «Чёрный лебедь», «Это — Англия», «Земля Кочевников» и многим другим. Проникновенная музыка композитора стала неотъемлемой частью сюжета знаменитого французского фильма «1+1» и навсегда влюбила зрителей в его творчество. Атмосферные саундтреки Эйнауди дополнили глубокий смысл кинокартины и сыграли важную роль в мировом признании французского фильма. CAGMO представляет концертную программу с самыми яркими саундтреками знаменитого итальянского композитора — «Саундтреки Эйнауди при свечах». Уникальные симфонические аранжировки композиций в исполнении струнных и фортепиано подарят чувство погружения в атмосферу любимых кинокартин. Новое звучание знаменитых мелодий тронет до глубины души каждого, кто знаком с «1+1» и многими другими популярными фильмами.

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