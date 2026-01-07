Opera night
Esse Jazz Club, Красноармейская улица, 166
Начало:
Завершение:
от 1200₽ до 1500₽
Возраст 12+
Выставки
Концерты
Про событие
Опера в джаз клубе? Почему бы и нет. Для ценителей жанра и для тех, кто только открывает для себя оперу. Уникальная возможность соприкоснуться с миром высокого искусства в привычной уютной атмосфере нашего джазового клуба. Ведущие солисты Ростовского музыкального театра в сопровождении концертмейстера за роялем проведут тебя за собой таинственными путями интригующего и волшебного мира оперы. Солисты вечера: Роксана Манвелова — сопрано и Кирилл Чурсин — тенор.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи