Возраст 6+
Спектакли
Про событие
История о безграничной любви, рыбаке и его крохотном острове, окружённом морем волнующих воспоминаний. Спектакль вдохновлён отрывком из книги «Чжуан-цзы» размышления о равенстве вещей. Спектакль создан в жанре театра кукол. Продолжительность: 40 мин.
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