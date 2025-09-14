История о безграничной любви, рыбаке и его крохотном острове, окружённом морем волнующих воспоминаний. Спектакль вдохновлён отрывком из книги «Чжуан-цзы» размышления о равенстве вещей. Спектакль создан в жанре театра кукол. Продолжительность: 40 мин.