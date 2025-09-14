ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Ростов-на-Дону
  2. События

Онтье

Муха
Пушкинская улица, 57

Начало:

Завершение:

1200₽
Возраст 6+
Спектакли

Про событие

История о безграничной любви, рыбаке и его крохотном острове, окружённом морем волнующих воспоминаний. Спектакль вдохновлён отрывком из книги «Чжуан-цзы» размышления о равенстве вещей. Спектакль создан в жанре театра кукол. Продолжительность: 40 мин.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Рас-стояние
Рас-стояние

от 1200₽

За закрытыми дверями
За закрытыми дверями

от 1600₽

А причём тут Билли?
А причём тут Билли?

1500₽

Человеческий голос
Человеческий голос

от 1200₽

Дом Бернарды Альбы
Дом Бернарды Альбы

1500₽

Мой блистательный развод
Мой блистательный развод

от 1300₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста