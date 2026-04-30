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Ольга Малащенко

улица 1-й Конной Армии, 8

Начало:

Завершение:

от 1200₽ до 3600₽
Возраст 18+
Стендап
Концерты

Про событие

В своих выступлениях Ольга совмещает женственность и суровость, остро шутит на темы взаимоотношений и говорит без стеснения на любые, даже самые провокационные темы.

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