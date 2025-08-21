Певица использует несколько видов северного горлового пения, при этом не обычных, а имитирующих звуки природы и её явления, голоса разнообразных птиц и животных. Играет на варганах разных этносов, шаманских бубнах, флейтах и совмещает всё это в формате ультрасовременного звучания — от аутентичного древнего корневого звука к новым краскам и ритмам будущего. Этно-музыкант, вокалистка, виртуоз игры на варгане, и мастер горлового пения — Олена Уутай обещает уникальный и неповторимый концерт, который перенесет тебя в мир древних традиций и загадочной красоты музыки северных народов России. Кроме того, она мастерски владеет инструментом «хомус». Его звучание способно помочь людям не только вспомнить о своих корнях, но также открыть нечто новое, перенеся их в другое музыкальное пространство. По поверью народов Севера, древние вибрации хомуса очищают, наполняют силой и энергией, даруют гармонию и восстанавливают в человеке баланс трёх начал.