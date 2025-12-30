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Old Washboard Papa Band. Новогодние чудеса

Esse Jazz Club, Красноармейская улица, 166

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от 2700₽ до 3000₽
Возраст 12+
Выставки
Концерты

Про событие

Этот квартет неизменно вызывает улыбки на лицах наших гостей. А что накануне Нового года может согреть лучше, чем искренняя улыбка и хорошее настроение! Jazz Papa Band - это хиты мировой музыки, исполняемые в традициях раннего, вечнозелёного джаза - самой весёлой, самой доступной джазовой музыки. Специальный гость вечера - Майя Гаврилова - вокал. Состав: Майя Гаврилова - вокал, Никита Бутенко - тромбон/ туба/ саксофон/ вокал/ стиральная мини-доска и разговоры, Владимир Лапин - вокал/ барабаны/ BIG WASHBOARD и конферанс, Альберт Кандрачьян - фортепиано, Юрий Подкользин - контрабас

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