Этот квартет неизменно вызывает улыбки на лицах наших гостей. А что накануне Нового года может согреть лучше, чем искренняя улыбка и хорошее настроение! Jazz Papa Band - это хиты мировой музыки, исполняемые в традициях раннего, вечнозелёного джаза - самой весёлой, самой доступной джазовой музыки. Специальный гость вечера - Майя Гаврилова - вокал. Состав: Майя Гаврилова - вокал, Никита Бутенко - тромбон/ туба/ саксофон/ вокал/ стиральная мини-доска и разговоры, Владимир Лапин - вокал/ барабаны/ BIG WASHBOARD и конферанс, Альберт Кандрачьян - фортепиано, Юрий Подкользин - контрабас