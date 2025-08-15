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  1. Ростов-на-Дону
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Одно целое

Горизонт Cinema&Emotion
проспект Михаила Нагибина, 32Д/2

Начало:

Завершение:

510₽
Возраст 16+
Кино

Про событие

Шокирующий боди-хоррор от режиссёра Майкла Шэнкса с супружеской парой Дэйвом Франко и Элисон Бри в главных ролях. История начинается как обычная попытка спасти отношения: пара уезжает за город. Но вместо ожидаемого уединения они сталкиваются с паранормальным кошмаром, где их тела начинают буквально сливаться воедино. О фильме: «После переезда в уединённый загородный дом пара, переживающая кризис в отношениях, сталкивается с необъяснимым явлением: их тела начинают тянуться друг к другу с пугающей силой. Чтобы спастись, им предстоит раскрыть тайну этого места, прежде чем они сольются в одно целое.» Кинопоказ будет на английском языке с русскими субтитрами.

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