Шокирующий боди-хоррор от режиссёра Майкла Шэнкса с супружеской парой Дэйвом Франко и Элисон Бри в главных ролях. История начинается как обычная попытка спасти отношения: пара уезжает за город. Но вместо ожидаемого уединения они сталкиваются с паранормальным кошмаром, где их тела начинают буквально сливаться воедино. О фильме: «После переезда в уединённый загородный дом пара, переживающая кризис в отношениях, сталкивается с необъяснимым явлением: их тела начинают тянуться друг к другу с пугающей силой. Чтобы спастись, им предстоит раскрыть тайну этого места, прежде чем они сольются в одно целое.» Кинопоказ будет на английском языке с русскими субтитрами.