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  1. Ростов-на-Дону
  2. События

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Электроспирт
Будённовский проспект, 37

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 2500₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Большой осенний концерт группы в поддержку нового альбома «IV» на сцене «Электроспирт». Одна из самых разнообразных инди-групп страны едет в Ростов-на-Дону с новым альбомом. Коллектив известен своими меланхолично-ритмичными композициями, навевающими чувство знакомой и светлой грусти с надеждой на жизнь. Недавно коллектив представил свою долгожданную работу — альбом «IV», который обозначает новую эру в истории группы, новое звучание и стиль. Его и многие другие песни, которые уже полюбились слушателям, ты сможешь услышать в рамках «Post Summer Era Tour».

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