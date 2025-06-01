Выбор редакции
Настоящий Ревизор
Донская государственная публичная библиотека, Кинозал, Пушкинская улица, 175А
Начало:
Завершение:
800₽
Возраст 12+
Спектакли
Про событие
Спектакль по мотивам классической комедии Н.В. Гоголя «Ревизор». Классическая пьеса в неклассическом прочтении от Творческого объединения Kontrapunkt совместно с Театральной студией «Руки под пальто». К сожалению, пока в сети нет фотографий с постановки. Как только мы их найдём, обязательно сюда добавим :)
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