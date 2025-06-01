Спектакль по мотивам классической комедии Н.В. Гоголя «Ревизор». Классическая пьеса в неклассическом прочтении от Творческого объединения Kontrapunkt совместно с Театральной студией «Руки под пальто». К сожалению, пока в сети нет фотографий с постановки. Как только мы их найдём, обязательно сюда добавим :)