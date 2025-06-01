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Настоящий Ревизор

Донская государственная публичная библиотека, Кинозал, Пушкинская улица, 175А

Начало:

Завершение:

800₽
Возраст 12+
Спектакли

Про событие

Спектакль по мотивам классической комедии Н.В. Гоголя «Ревизор». Классическая пьеса в неклассическом прочтении от Творческого объединения Kontrapunkt совместно с Театральной студией «Руки под пальто». К сожалению, пока в сети нет фотографий с постановки. Как только мы их найдём, обязательно сюда добавим :)

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