Автор-исполнитель с узнаваемыми тембром и манерой пения, выпускающая музыку на русском языке в редких для нашей страны жанрах smooth jazz (плавный джаз), acid jazz (кислотный джаз), soulful pop (проникновенная попса). В программе концерта прозвучат авторские песни, ставшие визитной карточкой певицы: «Цветочек аленький», «Выбрала петь» и другие композиции.