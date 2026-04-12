Нани Ева
Esse Jazz Club, Красноармейская улица, 166
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от 2800₽ до 3000₽
Возраст 6+
Концерты
Про событие
Автор-исполнитель с узнаваемыми тембром и манерой пения, выпускающая музыку на русском языке в редких для нашей страны жанрах smooth jazz (плавный джаз), acid jazz (кислотный джаз), soulful pop (проникновенная попса). В программе концерта прозвучат авторские песни, ставшие визитной карточкой певицы: «Цветочек аленький», «Выбрала петь» и другие композиции.
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