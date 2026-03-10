Стендап комик, чемпион высшей лиги КВН, радиоведущая «Comedy Radio», «Label on air», участница «Comedy Баттл» на ТНТ. Простая, весёлая и невероятно смешная. Через комедию Надя поднимает очень знакомые, для кого то наболевшие темы: разное воспитание поколений, отношение к жизни, стандарты красоты и поиск любви обычной девочки в большом городе.