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Стендап
Про событие
Стендап комик, чемпион высшей лиги КВН, радиоведущая «Comedy Radio», «Label on air», участница «Comedy Баттл» на ТНТ. Простая, весёлая и невероятно смешная. Через комедию Надя поднимает очень знакомые, для кого то наболевшие темы: разное воспитание поколений, отношение к жизни, стандарты красоты и поиск любви обычной девочки в большом городе.
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