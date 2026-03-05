Ratatouille Manouche Orchestra
Esse Jazz Club, Красноармейская улица, 166
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от 1500₽ до 1800₽
Возраст 6+
Концерты
Про событие
Прозвучат известные хиты французских шансонье, песни из французских фильмов, произведения современных авторов на французском языке, а также инструментальные композиции в типичной стилистике оркестров джаз-мануш (gypsy swing).
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