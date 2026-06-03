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На джазовой волне

Теплоход Капитан Харитонов, Береговая улица, 12

Начало:

Завершение:

2500₽
Возраст 6+
Концерты

Про событие

Уникальная серия летних концертов на борту теплохода Капитан Харитонов перенесёт тебя в самые удивительные уголки мира. Ты окунёшься в буйство красок и смешение стилей нью-орлеанских уличных карнавалов. Тебя закружит в зажигательных ритмах самбы и босса-новы яркого Рио-де-Жанейро. А шарм французских улочек с их неповторимым пением шансонье заставит тебя явственно услышать хруст багета и оживленный гул Монмартра. Тебя ждёт незабываемое путешествие по джазовым волнам в самые музыкальные города планеты. Удивительную и самобытную атмосферу каждого из них ты заберёшь с собой по возвращении из круиза. Тебя ждут культовые рок композиции queen, deep purple, nirvana, ac/dc, metallica, kiss, guns n roses и др. предстанут в новом свете — с тёплым ламповым звучанием духовых и поющей гитарой, ярким и страстным вокалом, в ритмах джаза и фьюжн.

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