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На бис

Музыкальный театр, Большая Садовая улица, 134

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от 2500₽ до 5000₽
Возраст 12+
Концерты

Про событие

Каждый год солисты, артисты хора и оркестра готовят эксклюзивные программы, состоящие из фрагментов знаменитых музыкальных шедевров. Зрителей ждёт классический и современный, интеллектуальный и динамичный, серьёзный и немножко легкомысленный, эффектный и просто незабываемый концерт. Программа порадует абсолютно каждого любителя театра, ведь в ней собраны самые яркие и любимые номера из опер, балетов, оперетт и мюзиклов.

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