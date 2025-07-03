Каждый год солисты, артисты хора и оркестра готовят эксклюзивные программы, состоящие из фрагментов знаменитых музыкальных шедевров. Зрителей ждёт классический и современный, интеллектуальный и динамичный, серьёзный и немножко легкомысленный, эффектный и просто незабываемый концерт. Программа порадует абсолютно каждого любителя театра, ведь в ней собраны самые яркие и любимые номера из опер, балетов, оперетт и мюзиклов.