На бис
Музыкальный театр, Большая Садовая улица, 134
Начало:
Завершение:
от 2500₽ до 5000₽
Возраст 12+
Концерты
Про событие
Каждый год солисты, артисты хора и оркестра готовят эксклюзивные программы, состоящие из фрагментов знаменитых музыкальных шедевров. Зрителей ждёт классический и современный, интеллектуальный и динамичный, серьёзный и немножко легкомысленный, эффектный и просто незабываемый концерт. Программа порадует абсолютно каждого любителя театра, ведь в ней собраны самые яркие и любимые номера из опер, балетов, оперетт и мюзиклов.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи