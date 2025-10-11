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проспект Шолохова, 270/1
Начало:
Завершение:
от 2300₽ до 12000₽
Возраст 12+
Концерты
Про событие
Новые, ещё не вышедшие композиции, а также все твои любимые песни точно найдут путь к сердцу каждого слушателя. Бери друзей и приходи на карусели общего праздника, чтобы вместе дать новый импульс любимому лирическому рэпу. Главный ингредиент — новые яркие песни. Для прохода на мероприятие обязательно наличие документа, удостоверяющего личность.
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