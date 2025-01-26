«Музыкалка». Open-talk с Сашей Крамским
Газетный переулок, 33
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 16+
Спектакли
Про событие
Саша Крамской — продюсер и директор артистов «Элли на маковом поле» и VLNY, автор Telegram-канала «Крамской, работай!» Саша — один из самых мощных двигаталей ростовской музыкальной индустрии, да и в целом российской. На встрече ты сможешь пообщаться с ним в формате open-talk и обсудить свои животрепещущие темы. Вход свободный по регистрации.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи