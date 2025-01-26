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«Музыкалка». Open-talk с Сашей Крамским

Газетный переулок, 33

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

Саша Крамской — продюсер и директор артистов «Элли на маковом поле» и VLNY, автор Telegram-канала «Крамской, работай!» Саша — один из самых мощных двигаталей ростовской музыкальной индустрии, да и в целом российской. На встрече ты сможешь пообщаться с ним в формате open-talk и обсудить свои животрепещущие темы. Вход свободный по регистрации.

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