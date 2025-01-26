Саша Крамской — продюсер и директор артистов «Элли на маковом поле» и VLNY, автор Telegram-канала «Крамской, работай!» Саша — один из самых мощных двигаталей ростовской музыкальной индустрии, да и в целом российской. На встрече ты сможешь пообщаться с ним в формате open-talk и обсудить свои животрепещущие темы. Вход свободный по регистрации.