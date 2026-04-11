Возраст 16+
Стендап
Про событие
Кто прав в отношениях? Мужчины или женщины? А может, правда где-то посередине? Комики представят разные точки зрения на самые жизненные темы. Только юмор, импровизация и неожиданные аргументы. А финальное слово останется за зрителями.
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