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  1. Ростов-на-Дону
  2. События

Мужское / Женское

Флэш-Рояль, улица Седова, 5

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 16+
Стендап

Про событие

Кто прав в отношениях? Мужчины или женщины? А может, правда где-то посередине? Комики представят разные точки зрения на самые жизненные темы. Только юмор, импровизация и неожиданные аргументы. А финальное слово останется за зрителями.

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