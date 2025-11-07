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Muse: Саундтреки

Дворец Культуры Ростсельмаш, пр. Сельмаш, 3

Начало:

Завершение:

1900₽
Возраст 6+
Концерты

Про событие

Тот самый оркестр при свечах, который уже покорил сердца — возвращается с новой программой! Саундтреки любимых фильмов в исполнении живого оркестра — «Гарри Поттер», «Агент 007», «Титаник» — оживают в сиянии тысяч свечей. Для твоего удовольствия организаторы всё продумали до мелочей: - Виртуозный оркестр - Эстетика и свет - Атмосфера, в которой хочется снова влюбляться Это будет настоящая магия Muse. Вечер, когда девушки сияют, мужчины восхищают, а музыка говорит на языке чувств.

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