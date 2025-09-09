Это не просто концерт, а живой диалог с искусством, способный вызвать мурашки по коже. Зрители отмечают: это опыт, который невозможно забыть! От великой классики до мировых хитов: - Вивальди; - Бетховен - Адель; - The Beat В сиянии тысячи свечей музыка раскрывается по-новому, наполняя пространство магией и вдохновением. Почему нельзя пропустить? Виртуозный оркестр, который завораживает своим мастерством! Филигранно подобранный репертуар: от классики до мировых хитов! Зал, наполненный теплотой и уютом тысячи свечей!