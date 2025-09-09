ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Ростов-на-Дону
  2. События

Muse: мировые хиты и великая классика

Дворец Культуры Ростсельмаш, пр. Сельмаш, 3

Начало:

Завершение:

1900₽
Возраст 6+
Выставки
Концерты

Про событие

Это не просто концерт, а живой диалог с искусством, способный вызвать мурашки по коже. Зрители отмечают: это опыт, который невозможно забыть! От великой классики до мировых хитов: - Вивальди; - Бетховен - Адель; - The Beat В сиянии тысячи свечей музыка раскрывается по-новому, наполняя пространство магией и вдохновением. Почему нельзя пропустить? Виртуозный оркестр, который завораживает своим мастерством! Филигранно подобранный репертуар: от классики до мировых хитов! Зал, наполненный теплотой и уютом тысячи свечей!

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

ДМЦ
ДМЦ

от 1600₽

Шоу виртуозов. Симфонический оркестр Майкла Джексона
Шоу виртуозов. Симфонический оркестр Майкла Джексона

от 2000₽

Шоу саундтреков «Оскароносное путешествие: от Титаника до Крестного отца»
Шоу саундтреков «Оскароносное путешествие: от Титаника до Крестного отца»

от 2000₽

Кино при свечах «Завтрак у Тиффани»
Кино при свечах «Завтрак у Тиффани»

от 1000₽

Культограм: Музыка в кино
Культограм: Музыка в кино

3200₽

Культограм: Музыка кино
Культограм: Музыка кино

3200₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста