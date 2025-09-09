Muse: мировые хиты и великая классика
Дворец Культуры Ростсельмаш, пр. Сельмаш, 3
Начало:
Завершение:
1900₽
Возраст 6+
Выставки
Концерты
Про событие
Это не просто концерт, а живой диалог с искусством, способный вызвать мурашки по коже. Зрители отмечают: это опыт, который невозможно забыть! От великой классики до мировых хитов: - Вивальди; - Бетховен - Адель; - The Beat В сиянии тысячи свечей музыка раскрывается по-новому, наполняя пространство магией и вдохновением. Почему нельзя пропустить? Виртуозный оркестр, который завораживает своим мастерством! Филигранно подобранный репертуар: от классики до мировых хитов! Зал, наполненный теплотой и уютом тысячи свечей!
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