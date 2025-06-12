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Миша Марвин

Пирс, Береговая улица, 16А

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от 3500₽ до 11000₽
Возраст 0+
Концерты

Про событие

Миша Марвин — популярный певец, сонграйтер, один из главных лириков на современной сцене. Его песни моментально залетают в чарты, клипы набирают миллионы просмотров, а фиты становятся дуэтами года. Артист регулярно получает номинации и награды: Золотого Граммофона, премий Муз ТВ, Love Radio и др. Его песни стоят в ротации топовых радиостанций России и собирают сотни миллионов прослушиваний, самые популярные из которых: «Французский поцелуй», «Не надо быть сильной», «Полюбил такую». За более чем 10-летнюю музыкальную карьеру певец успел сделать коллаборации со многими артистами, в числе которых Ханна, Мот, Валерия, Artik & Asti, Ани Лорак, HammAli & Navai, Ханна, Тимати и другие. И сейчас он продолжает покорять музыкальный олимп. Сбор гостей - 19:00 Начало - 21:00

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