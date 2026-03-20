Главная рэп-принцесса русской музыкальной сцены покоряет слушателей контрастными образами, искусно балансируя между сладкой наивностью и дерзким соблазном. Новый звук, визуал, обновлённая программа — будет громко, красиво и без тормозов. Там должен быть каждый.