Классика и современность сливаются в единое целое и предстают перед слушателями в своей неповторимой мистической красоте. На сцене будет воссоздан тот самый знаменитый концерт «Metallica S&M» 1999 года. Шоу, покорившее Европу и Америку. Все хиты легендарной группы Metallica в исполнении официальной трибьют-группы Garage Dayz в сопровождении симфонического оркестра. Проект получил признание и множество хороших отзывов от музыкальных критиков и фанатов рок-музыки. Концертные туры по СНГ, Европе и Америке, повсеместные аншлаги, раскупленные задолго до концерта билеты, восторженные зрители говорят об уникальности проекта. Мощный звук, вокал и мастерская игра классических и рок-музыкантов впечатлят даже самого искушённого поклонника группы Metallica и тяжёлой музыки. «Двойная» пластинка S&M — запись концертного выступления Metallica с симфоническим оркестром Сан-Франциско. Она объединила в себе новые и лучшие песни из всех вышедших к тому моменту альбомов группы — от Ride the Lightning до Reload. Диск немедленно получил «Грэмми» за «Лучшее инструментальное рок-исполнение», и только в США было продано больше пяти миллионов его экземпляров. Теперь, ощутить магическую атмосферу, царившую во время концерта в калифорнийском «Berkeley Community Theatre», можно и на концерте в твоём городе. Хиты группы Metallica, среди которых Nothing Else Matters, Master of Pupets, Enter Sandman и многие другие, прозвучат в сопровождении симфонического оркестра. Большим сюрпризом для поклонников группы станут некоторые легендарные композиции, не вошедшие официальный релиз S&M.