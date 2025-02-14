Мелодии любви. Концерт при свечах
Особняк братьев Мартын, Крепостной переулок, 69/125
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3500₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Значимые музыкальные хиты ХХ века в исполнении камерного оркестра. Все самые героические поступки совершаются во имя любви, вся самая лучшая музыка написана о любви. Ко Дню всех влюблённых музыканты Ростовской консерватории подготовили для тебя нежные и страстные вокальные и инструментальные сочинения о любви из зарубежных и отечественных кинофильмов. Приветственный бокал игристого и уютный зал, освещённый лишь мягким мерцанием сотен свечей. Количество мест ограничено.
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