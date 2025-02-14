Значимые музыкальные хиты ХХ века в исполнении камерного оркестра. Все самые героические поступки совершаются во имя любви, вся самая лучшая музыка написана о любви. Ко Дню всех влюблённых музыканты Ростовской консерватории подготовили для тебя нежные и страстные вокальные и инструментальные сочинения о любви из зарубежных и отечественных кинофильмов. Приветственный бокал игристого и уютный зал, освещённый лишь мягким мерцанием сотен свечей. Количество мест ограничено.