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Мелодии любви. Концерт при свечах

Особняк братьев Мартын, Крепостной переулок, 69/125

Начало:

Завершение:

3500₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Значимые музыкальные хиты ХХ века в исполнении камерного оркестра. Все самые героические поступки совершаются во имя любви, вся самая лучшая музыка написана о любви. Ко Дню всех влюблённых музыканты Ростовской консерватории подготовили для тебя нежные и страстные вокальные и инструментальные сочинения о любви из зарубежных и отечественных кинофильмов. Приветственный бокал игристого и уютный зал, освещённый лишь мягким мерцанием сотен свечей. Количество мест ограничено.

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