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Мексиканский вечер

Esse Jazz Club, Красноармейская улица, 166

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от 800₽ до 1000₽
Возраст 6+
Кино
Концерты
Еда

Про событие

Погружение в атмосферу латиноамериканской культуры. Тебя ждёт сразу два события: кинопоказ от Ирины Кранк и зажигательная музыкальная программа от коллектива Fresh latino. Музыкальная программа: Fresh latino — это настоящая Мексика. Жгучие ритмы, и 100% эксклюзивности. Коллектив исполняет латиноамериканскую музыку от фольклора и серенад до популярных современных хитов. Артисты обеспечат атмосферу настоящей Фиесты на празднике. Кинопоказ: Просмотр мексиканской комедийно-драматической ленты о двух братьях-футболистах Рудо и Курси /Rudo y Cursi (Мексика, 2008) Описание: История рассказывает о двух братьях, которые живут в мексиканской провинции и работают на банановой плантации, играя в футбол по выходным. Их жизнь круто меняется, когда их замечает футбольный скаут. Вскоре они становятся звёздами двух конкурирующих профессиональных клубов Мексики. В большом спорте их ждёт соперничество, и испытание славой и успехом.

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