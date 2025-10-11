Мегамозг
Мёд, Красноармейская улица, 157
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от 1500₽ до 3500₽
Возраст 16+
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Про событие
Громкий ню-метал коллектив Мегамозг едет в тур с новым альбомом «Реквием». Трагичная атмосфера нового альбома в связке с душераздирающими припевами и кричащими от боли куплетами — всё это будет ждать тебя. В рамках тура группа исполнит как давно полюбившиеся главные хиты, так и множество убойных новинок.
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