Громкий ню-метал коллектив Мегамозг едет в тур с новым альбомом «Реквием». Трагичная атмосфера нового альбома в связке с душераздирающими припевами и кричащими от боли куплетами — всё это будет ждать тебя. В рамках тура группа исполнит как давно полюбившиеся главные хиты, так и множество убойных новинок.