Материалистка
проспект Михаила Нагибина, 32Д/2
Начало:
Завершение:
510₽
Возраст 18+
Кино
Про событие
По сюжету фильма, брачный агент Люси убеждена, что знает о любви всё. Мастерски соединяя сердца, сама она остаётся убеждённой холостячкой. Но когда за ней начинает ухаживать обаятельный миллионер Рэнди, а на горизонте вновь появляется красавчик-бывший Джон, Люси понимает, что настоящая любовь не поддаётся никаким формулам и расчётам.
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