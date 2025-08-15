По сюжету фильма, брачный агент Люси убеждена, что знает о любви всё. Мастерски соединяя сердца, сама она остаётся убеждённой холостячкой. Но когда за ней начинает ухаживать обаятельный миллионер Рэнди, а на горизонте вновь появляется красавчик-бывший Джон, Люси понимает, что настоящая любовь не поддаётся никаким формулам и расчётам.