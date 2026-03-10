Маргарита Родина
Московская улица, 57
Начало:
Завершение:
2000₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Приходи на вечер с Маргаритой Родиной — звездой шоу «Женский стендап» на ТНТ и матерью троих детей, которая своим примером доказывает, что после 40 жизнь только начинается. Её сольный концерт — это не просто выступление, а искренний и веселый диалог с тобой о том, как оставаться в отличной форме и сохранять добрейшее чувство юмора.
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