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Маргарита Родина

Stand Up RnD City
Московская улица, 57

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Приходи на вечер с Маргаритой Родиной — звездой шоу «Женский стендап» на ТНТ и матерью троих детей, которая своим примером доказывает, что после 40 жизнь только начинается. Её сольный концерт — это не просто выступление, а искренний и веселый диалог с тобой о том, как оставаться в отличной форме и сохранять добрейшее чувство юмора.

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