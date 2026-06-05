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Магия свечей «От Вивальди до рок-хитов»

Большая Садовая улица, 64

Начало:

Завершение:

от 1200₽ до 2800₽
Возраст 6+
Концерты

Про событие

В этот особенный вечер в арт-пространстве «Особняк 1898» классика и рок сольются в едином порыве, чтобы зажечь сердца зрителей мощной энергией звука. Квартет великолепных музыкантов Passione исполнит для тебя музыкальные шедевры от эпохи барокко до хитов легендарных рок-групп. В окружении сотен свечей промчишься через столетия истории музыки разных жанров и стран. Услышишь всеми любимый цикл концертов «Времена года» от гения барочной музыки Антонио Вивальди. Затем перейдёшь к популярной музыке таких классиков, как Иоганн Себастьян Бах, Пьетро Масканьи, Георг Фридрих Гендель. Сделав там небольшую остановку, устремимся к проникновенным мелодиям неоклассика Людовико Эйнауди, который покорил своим творчеством миллионы человеческих сердец. И в конце тебя ждёт кульминация этого вечера – рок-хиты Coldplay, The Beatles и других легенд рок-сцены.

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