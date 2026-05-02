Магия свечей. Королевская симфония
Арт-пространство «Особняк 1898», Большая Садовая улица, 64
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от 1200₽ до 2800₽
Возраст 6+
Концерты
Про событие
Квинтет Passione представляет концертную программу «Queen Simphony» — музыку группы, которая задала планку рок-шоу на десятилетия. Queen соединили стадионную энергию с почти оперной драматургией и превратили концерт в настоящее сценическое действие. Яркое экспериментальное звучание, разнообразие жанров и стилей группы обретёт новое прочтение в авторских аранжировках. Концерт пройдёт в историческом пространстве «Особняк 1898», памятнике архитектуры, который сохраняет дух старого Ростова.
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