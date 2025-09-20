Возраст 12+
Концерты
Про событие
Настало время выйти за рамки стримов и пранков и проявить себя в качестве артиста. Mafanya отправляется в первый тур в своей жизни. Приходи поорать, послемиться, увидеться и берите дружбанов. Точное время запуска на площадку для своей категории билета ты сможешь найти во встрече мероприятия в вк за несколько дней до концерта по этой ссылке – https://vk.com/mafanya_rnd Для прохода на мероприятие ОБЯЗАТЕЛЬНО наличие документа, удостоверяющего личность.
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